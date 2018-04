10ª edição do Festival i com propostas de Portugal, Espanha e Argentina

De 18 a 20 de maio, o Festival i! celebra a sua 10ª edição. A Rua Luís de Camões será o palco da noite de abertura, numa grande festa para toda a família, das 20h às 23h. Durante o fim-de-semana, também não faltam múltiplas propostas para os mais pequenos, durante todo o dia, das 10h30 às 19h. O programa completo estará brevemente disponível

São muitas e diferentes propostas artísticas de Portugal, Espanha e Argentina, em três dias dedicados aos pequenos em família. Na noite de abertura, toda a cidade é convidada a viver o i! em plena rua, com micro-teatro, momentos musicais, jogos e animação permanente. A rua Luís de Camões estará transformada num autêntico parque temático das artes para o público infantil e familiar.

De Espanha para Águeda, o “Teatro Sobre Ruedas” assentará arraiais na sexta à noite (e ficará até domingo) com as suas duas caravanas, uma bancada para o público e até um quiosque. Neste recinto muito especial, haverá sessões de micro-teatro – com espetáculos diferentes em cada dia – alternadamente com mini-concertos no seu palco sobre rodas.

