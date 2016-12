1,7 milhões de financiamento para obras em Águeda

As obras da Câmara Municipal de Águeda para a construção do canal secundário do Rio Águeda, da ponte do Campo e da ponte de Óis da Ribeira, com o objetivo de minimizar o efeito das cheias do rio Águeda representaram um investimento com “fundos próprios” de 3,5 milhões de euros, agora parcialmente reembolsadas em cerca de 1,7 milhões através do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos

A Câmara de Águeda referiu que “a candidatura aprovada prevê um investimento total de 2.085.337,74 euros, donde resulta uma comparticipação de 1.772.537,08 euros do PORTUGAL 2020”. Para o aumento da secção de vazão da ponte de Óis da Ribeira foi aprovado um financiamento de 858.187,07 euros para um investimento total de 1.009.631,85 euros; para a ponte do Campo o financiamento foi de 691.437,51 euros para um investimento total de 813.455,89 euros; e para o desassoreamento e limpeza do Rio Águeda, a jusante da cidade, foi aprovado um financiamento de 222.912,50 euros para um investimento total de 262.250 euros (inclui projeto e obra).

Relativamente ao canal secundário do Rio Águeda, trata-se de uma obra que custou cerca de 1,5 milhões de euros, para a qual foi aprovada uma candidatura ao QREN em regime de overbooking, aguardando-se informação do Programa Operacional do Centro – Mais Centro sobre o seu cofinanciamento.

O presidente da Câmara, Gil Nadais, referiu que “esta candidatura enquadra-se na estratégia que o atual executivo municipal tem vindo a seguir e que visa a execução das obras estruturais de minimização do efeito das cheias”, que vêm sendo identificadas desde 2001 nos vários estudos elaborados para o efeito.

Foto: Aumento da secção de vazão da ponte de Ois da Ribeira