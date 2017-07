CERCIAG comemorou 40 anos

A CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda comemorou, na sexta-feira, dia 28 de junho, o seu 40º aniversário.

Foi um dia diferente que se iniciou com a animação da Fanfarra Zabumbar, seguida de uma churrascada, que reuniu utentes, colaboradores e membros dos órgãos sociais. Após o almoço, a tarde começou com um peddy-paper. A festa foi encerrada com uma actuação da Academia de Música Audioglobo, de Sever do Vouga.

“São 40 anos a cumprir com excelência a missão de lutar pelos valores pelos quais pauta a sua ação, visando a participação e (re)integração na vida social e profissional de públicos desfavorecidos”, destacou fonte da direção da instituição.

A CERCIAG desenvolve atividades de apoio a pessoas com deficiência e incapacidade, mediante respostas específicas para necessidades diferenciáveis, através de um conjunto integrado de serviços: educação especial, centro de recursos para a inclusão, formação e emprego, centro de recursos, atividades ocupacionais – centro e domicílio, residência e apoio domiciliário. Dispõe das áreas técnicas de psicologia, serviço social, terapia ocupacional, terapia da fala, fisioterapia, atividade física adaptada, estimulação sensorial e relaxamento, avaliação psico-social e tecnologias de informação e comunicação.