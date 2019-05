200 participantes no encontro nacional de violas d’arco

Duas centenas de participantes, alunos provenientes de 39 escolas do país, participaram no 10.º encontro nacional de viola d’arco, promovido pela Associação Portuguesa de Viola d’Arco e que teve o Conservatório de Música de Águeda como instituição de acolhimento.

No evento, participaram alunos e professores de várias instituições, culminando as ações de formação com um concerto no lotado pavilhão do GICA, dirigido por Óscar Saraiva, professor do Conservatório de Águeda. Na ocasião foram atribuídos pins a vários participantes que se distinguiram, entre os quais à aluna mais distante (de Ponta Delgada) e ao mais velho (um músico cubano). Foi ainda anunciado que Braga receberá o 11.º encontro nacional, que se realiza de dois em dois anos, marcado para 2011.

Vidal Santos, diretor pedagógico do Conservatório de Águeda, evidenciou a satisfação do pavilhão do GICA estar lotado “no dia da mãe”, com a presença maciça de familiares dos alunos, muitos dos quais bastante novos. Já Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, elogiou o “esforço” dos pais para que “os seus filhos possam estar de forma diferente na sociedade”. O autarca enalteceu o trabalho de instituições locais como o Conservatório de Música.