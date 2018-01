Projetos da Adolfo Portela premiados

Pelo quarto ano consecutivo, a Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) viu dois projetos premiados no concurso de ideias do projeto Ciência na Escola, promovido pela Fundação Ilídio Pinho.

Nesta décima quinta edição, cujo tema é «A Ciência na Escola ao serviço do desenvolvimento e da humanização», a ESAP tem dois projetos aprovados para a fase de desenvolvimento, a saber, o sistema anti-inundações, dos alunos Daniel Silva e Francisco Martins, e cadeira de rodas para invisuais com dificuldades de locomoção, dos alunos Luís Conceição e Alexandre Sousa, coordenados pelo professor João Cera.

Para o professor João Cera, estes prémios “são um estímulo para continuarmos a apostar na inovação, apoiando a criatividade e capacidade de concretização dos alunos”.

A cerimónia de entrega de prémios aos projetos selecionados para a segunda fase do concurso decorreu, na terça-feira, 16 de janeiro, no auditório do Conservatório de Música de Coimbra.