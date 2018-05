2500 alunos passaram pela Marques de Castilho no dia aberto que é promovido anualmente pela escola

Os alunos oriundos das escolas do agrupamento, IDL e de ouras escolas do concelho tiveram a oportunidade de participar num conjunto vasto de atividades deste dia aberto, que decorreu no segundo dia das jornadas técnicas, uma iniciativa dos cursos profissionais, com o objetivo de dinamizar workshops das várias áreas do ensino profissional, dirigidos aos alunos do 9º. Ano, com vista a apresentar o trabalho realizado mas também divulgar e promover os diversos cursos existentes na escola.

Através da mostra de trabalhos e de iniciativas com alguma interatividade, procura mobilizar sobretudo os alunos mais novos para a importância do conhecimento cientifico e trabalho experimental.

Francisco Vitorino, diretor do Agrupamento de Escolas Águeda Sul, faz um balanço positivo do evento e salienta o envolvimento dos pais e encarregados de educação, através da associação de pais, contribuindo também “para construir a identidade do agrupamento”.

Destaque ainda para a realização de um desfile de moda do curso de design de moda e do espetáculo dinamizado pelos alunos de educação moral religiosa católica, no âmbito do projeto “Anormundo”, que visa angariar fundos para garantir o acesso à escola por parte de crianças e comunidades em Moçambique.

O dia aberto é também uma oportunidade para divulgar a oferta formativa da escola, com uma novidade ao nível dos cursos profissionais, o curso de design gráfico.