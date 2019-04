35 empresas de águeda distinguidas com PME Excelência

Trinta e cinco empresas do concelho de Águeda vão ser esta quarta-feira distinguidas com o estatuto PME Excelência, numa gala promovida em Braga pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, presidida pelo primeiro-ministro António Costa

Esta iniciativa foi criada com o objetivo de reconhecer as PME nacionais que se evidenciam pela qualidade dos seus desempenhos económico-financeiros e se mostram capazes de atingir altos padrões competitivos. Em 2018, entre as 2 378 empresas que conquistaram o estatuto de PME Excelência a nível nacional, um quarto das empresas premiadas (604) são empresas de média dimensão, enquanto 1 652 são de pequena dimensão e 122 são microempresas. Quase três centenas (276) são do distrito de Aveiro, sendo o terceiro distrito com mais empresas sediadas distinguidas, apenas atrás de Lisboa e Porto.

Sediadas em Águeda foram distinguidas a ASD, Alital, Amperluz, André Estima, Até Aqui, Autofer, Avedol, Batista Gomes, Cormol, Crank, Disdis, Dislamp, Centro Serrana de Águas, Expoluso, Fajota, Famartil, Farmácia Nova, Ferrão & Guerra, FIG Plásticos, Haertha, Moura Vouga, Ivão Dois, Jamarcol, José A.S. Sucena, Litan, M. Duarte e Filhos, Miranda & Irmão, Perfilkit, Prestimac, Restaurante Vidal Ferreira, Solzaima, Tecnifreza, Torneling e Travocar.