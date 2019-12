O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, inaugurou no dia 21, pelas 16h, uma nova exposição temporária que evoca os “40 anos da demarcação Bairrada ”.

A exposição vai contar com três instalações, uma dedicada à publicidade nos vinhos, desde os finais do séc. XIX, denominada de “Bairrada Wines Vintage Marketing”. Trata-se de uma mostra de materiais publicitários alusivos aos vinhos da Bairrada, que recua aos finais do século XIX e nos conduz ao presente, até à novel imagem “Bairrada – Terras de bem-viver”.

Da responsabilidade do Município de Anadia, esta exposição conta com a colaboração de particulares e de empresas e organismos ligados ao setor, e irá proporcionar uma “surpreendente viagem no tempo”, pretendendo suscitar “recordações e nostalgia”, mas também “assombro perante a qualidade e o caráter modernista de muitas das campanhas publicitárias”.

Neste espaço estarão patentes registos da arte dos desenhadores de outrora, culminando com as campanhas mais recentes de índole mais conceptualizado, fruto do trabalho integrado de agências especializadas, com diferentes conceitos, estéticas e linguagens.

Um segundo espaço, “Bairrada Retratos Falados”, dá conta de 40 testemunhos em viva voz, de quem constrói, diariamente, a história vitivinícola do concelho e da região. Um trabalho que envolve o Município de Anadia, o CineClub Bairrada, a Comissão Vitivinícola da Bairrada, a Confraria dos Enófilos da Bairrada e a Associação Rota da Bairrada.

Uma terceira instalação, da autoria da pintora Salomé Pinho, é constituída por um conjunto de trabalhos de pintura alusivos a esta temática, denominando-se de “Bairrada CelebrArte40”.

As exposições estarão patentes ao público até ao dia 30 de abril de 2020, podendo ser visitadas dentro do horário normal de funcionamento daquele espaço museológico.