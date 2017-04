“50 anos de teatro” reúne textos de Ivo Domingues

“50 Anos de teatro”, o livro que reúne textos de Ivo Domingues e que foi editado pelo Centro do Recreio Popular de Belazaima (CRPB), foi lançado na sexta, no auditório da Junta de Freguesia, que se encheu de amigos do “pai” do teatro e do associativismo na freguesia

Emocionado, Ivo Domingues foi ouvindo rasgados elogios na apresentação deste seu segundo livro, que publica aos 81 anos de idade.

A Junta de Freguesia de Belazaima do chão encheu para assistir ao lançamento da obra, considerada “uma pérola que nasceu pela mão de Ivo Domingues”, como frisava a vereadora Elsa Corga, na sua intervenção.

Na oportunidade, o presidente do Centro do Recreio Popular de Belazaima (CRPB), Eugénio Campos, agradeceu ao autor por ter nascido em Belazaima do Chão, terra onde foi autor, encenador e ator. “Com o Ivo, Belazaima começou a fazer teatro, na rua, em cima de uma carrinha de caixa aberta. Ele é uma pessoa multifacetada, capaz de fazer teatro, encenar as peças e ser ator”, disse o dirigente.

A apresentação contou com a presença de três convidados especiais: João Albuquerque (professor de história e ator), Alberto Pina (ator e encenador) e Helena Nogueira (encenadora e autora). Os três, nas suas intervenções, esmiuçaram alguns trechos que marcaram as suas leituras da obra e ainda evidenciaram a importância do teatro e da “grande pessoa que é Ivo Domingues”. (Leia mais na edição da semana.)