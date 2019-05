60 confrarias presentes no capítulo da Confraria das Almas e do Leitão

A Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão comemorou o seu 18º. capítulo no sábado, com a presença de cerca de 250 convidados de 60 confrarias de todo o país

Após o habitual desjejum com várias iguarias da região, seguiu-se a celebração eucarística pelo padre Paulo Gandarinho na igreja matriz. Ainda no interior da igreja, atuou o grupo coral polifónico “Cantate Jubilo”, de Barrô.

Cumpriu-se depois a tradição confrádica do desfile de todas as confrarias até à capela das Almas. No interior, a confraria entronizou os seus confrades Fausto Fernandes, Carlos Soares e Williams Quintinha e feita a iniciação de Paulo Almeida (presidente da Festa das Almas Santas da Areosa de 2020), Jorge Almeida e Ivo Almeida.

Seguiu-se o habitual almoço gastronómico servido, de forma inédita, no recinto da capela, que constituiu um momento para apresentar a todos os convidados os pratos mais identificativos da região e que a Confraria se compromete preservar: o “galo à Confraria” assado com arroz de forno, a cabidela e o leitão de Aguada de Cima.

Associaram-se à festa, que vincou a presença que a confraria aguadense detém entre o “panorama confrádico” nacional, a presidente da direção da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (Olga Cavaleiro), o presidente da Associação da Rota de Cister (Pais Amante), o vereador João Clemente em representação da Câmara de Águeda, e o presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, Albano Abrantes.

Joaquim Miguel Almeida