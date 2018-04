65 confrarias no capítulo da Confraria das Almas e do Leitão

A Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão comemorou o seu 17º. capítulo, no sábado, com a presença de cerca de 250 convidados de 65 confrarias de todo o país.

A confraria anfitriã proporcionou o seu caloroso acolhimento matinal a todos os convidados e entidades oficiais, oferecendo o habitual desjejum com várias iguarias da região. Das apresentações e conversas entre os presentes seguiu-se a celebração eucarística pelo Padre Paulo Gandarinho na igreja matriz.

Finda a solenidade eucarística cumpriu-se a tradição confrádica do desfile de todas as confrarias até à Capela das Almas Santas da Areosa. No interior desta Capela a Confraria entronizou os seus confrades, num ritual que anualmente se repete, de forma muito bem orquestrada pelos confrades aguadenses que, deste modo, recebem no seio da magistral e perfumada Capela o “novo sangue” da Confraria – este ano foi entronizada uma Confreira (Patrícia Henriques) e feitas três admissões (Fausto Fernandes, Carlos Soares e Williams Quintinha – presidente da Festa das Almas Santas da Areosa de 2019).

Seguiu-se o habitual almoço gastronómico servido na Quinta do Outeiro, que constituiu um momento para apresentar a todos os convidados os pratos mais identificativos da região e que a Confraria se compromete preservar. O “galo à Confraria” assado com arroz de forno e a cabidela e leitão de Aguada de Cima deliciaram todos os presentes e fez recordar aos convidados os sabores provados em anos anteriores. É, na verdade, também pelos predicados gastronómicos desta freguesia que as centenas de confrades de todo o país marcam presença e asseguram o seu lugar de um ano para o outro.

A amizade que se confraternizou entre todos pôde atestar da vincada presença que a Confraria aguadense detém entre o “panorama confrádico” nacional, mostrando que, apesar da sua idade, o seu crescimento e expansão apenas podem concluir que a cultura, tradição e gastronomia da região estão a ter uma boa difusão onde quer que estejam presentes os seus confrades.

Joaquim Miguel Almeida