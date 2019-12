“A minha escrita assenta muito na observação da vida” – Padre Armando

“A minha escrita assenta muito na observação da vida, em muitos dos seus pormenores”, refere Manuel Armando Marques, pároco de Aguada de Baixo, que acaba de lançar o seu oitavo livro, “O Meu Anjo não perdeu as Asas”, que vai ser apresentado em Aguada de Baixo, no dia 30.

P> Acaba de lançar o seu oitavo livro, “O Meu Anjo não perdeu as Asas”, que vai ter apresentação pública em Aguada de Baixo, no dia 30. O que continua a motivá-lo a escrever?

R> Há uma necessidade intrínseca na minha forma de estar na vida e na comunidade a levar-me a partilhar o que penso, medito e gosto.

Não escrever seria esconder a candeia debaixo do alqueire, ainda que seja de luz humilde e frouxa. Pelo menos, é bem luminosa para mim.

Escrever é aproveitar os momentos privilegiados de educar silêncios; é arranjar oportunidade de falar comigo mesmo e deixar que, depois, outros “ouçam” o eco dessa conversação.

P> De que se “alimenta” a sua escrita? Em que se inspira?

R> A minha escrita assenta muito na observação da vida, em muitos dos seus pormenores. Entusiasmam-me, deveras, as atitudes e gestos, simples e sinceros, das crianças; olho a Natureza e tento inalar a sua originalidade pura; medito nas catástrofes do mundo, sobretudo aquelas que dividem as pessoas ou as desviam do caminho da fraternidade, da lealdade e sã convivência. O dever moral de escrever obriga-me a enriquecer-me de certos valores que ficariam no anonimato de uma consciência intranquila.

P> É um livro muito diferente dos anteriores?

R> Este meu oitavo livro insere-se na mesma dinâmica e sentido dos anteriores – em verso ou em prosa. Não será muito diferente dos outros, até porque, intimamente, continuo a ser o mesmo homem, incompleto mas feliz por saber que “ajudo” outros a joeirarem o grão, deixando ao de cima o melhor que se possa aproveitar.

“Escrevo porque amo o mundo em que vivo”

P> Saramago dizia que escrevia por desassossego… “Escrevo porque não gosto do mundo em que vivo”. E o padre Armando escreve por que razão?

R> Muito pelo contrário, eu escrevo porque amo o mundo em que vivo.

Quem dera pudesse eu descobrir a plenitude de tudo quanto se passa em redor de nós: – as pessoas, as descobertas, as belezas naturais, o ritmo do tempo e das estações, o trabalho e o afinco humanos…

Não deixo de lamentar, porém, toda a conspurcação do lado negativo de tantos indivíduos que transtornam o destino de felicidade a que todos somos convidados. Ainda vou alimentando a certeza de que o nosso “Anjo não perdeu as asas” e a esperança de que a sociedade também se deixe conduzir na direção mais humana e espiritual.