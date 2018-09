Abertas as candidaturas para o festival da Canção Vida.

O 18º Festival da Canção Vida, promovido pelo Grupo de Jovens “A Tulha”, já tem data marcada e será dia 10 de novembro na Casa da Cultura de Ílhavo. Este ano chega também a 7ª edição do Prémio Carlos Paião.

O Festival da Canção Vida tem como objetivo “estimular e premiar” a produção de canções, bem como “incentivar o aparecimento de novos valores da música não profissional”. Simultaneamente, visa “promover uma maior sensibilização para a temática da Vida”.

Esta atividade, de âmbito nacional, culmina com um espetáculo a realizar na Casa da Cultura de Ílhavo na noite do dia 10 de novembro, onde são apresentadas as canções finalistas e apurados os vencedores. O espetáculo é ainda enriquecido com a participação de uma banda ou cantor convidado de reconhecida notoriedade. O artista convidado, que também integra o júri do festival, tem contado com nomes como André Sardet, Adelaide Ferreira, Toy, Filipe Pinto, Virgem Suta, Carlão, entre outros. No ano passado foi Rita Redshoes que apadrinhou este festival da canção.

Para além da atribuição de prémios às três canções melhores classificadas, é também atribuído prémio para a melhor mensagem e o prémio auditório, este último atribuído pelo público. Desde a edição do ano passado que é também atribuído o prémio para a melhor música. É ainda atribuído, desde 2010, o Prémio Carlos Paião que pretende homenagear e reconhecer os cantores do município de Ílhavo.

CANDIDATURAS ATÉ 20 DE OUTUBRO

Rafael Vaz, presidente da associação A Tulha, considera que “este é um festival da canção que tem vindo a ganhar grande notoriedade na região e no país”.

Em 2018, a divulgação “começará mais cedo para que seja possível a todos os interessados preparar as suas canções e concorrer”. As candidaturas para o festival da canção já estão abertas, decorrendo até ao dia 20 de outubro e o regulamento pode ser consultado em www.atulha.com ou na página do facebook da associação.

Os prémios do festival da canção são convidativos com 800 euros para o 1º lugar, 400 euros para o 2º e 200 euros para o 3º lugar. A associação “está a trabalhar” no sentido de apresentar o artista convidado muito brevemente.

A iniciativa conta com os apoios da Câmara Municipal de Ílhavo, do Instituto Português da Juventude e do Desporto, da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e da Junta de Freguesia de São Salvador.