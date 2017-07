Abertas as inscrições para a rampa histórica do Caramulo

Estão oficialmente abertas as inscrições para a 12ª rampa histórica do Caramulo, prova integrada no Caramulo Motorfestival, evento organizado pelo Museu do Caramulo e pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria

A prova, que decorrerá nos dias 9 e 10 de Setembro de 2017 no mítico traçado da rampa do Caramulo, é aberta a todas as categorias de veículos fabricados a partir de 1885. A participação na prova pode ser feita em velocidade ou regularidade, sendo necessária licença desportiva para pilotos e navegadores, de acordo com o regulamento da prova disponível no site oficial do evento em www.caramulo-motorfestival.com.

Em simultâneo, e como vem sendo habitual, vão decorrer variados passeios e concentrações de clubes, atividades ao ar livre, exposições temáticas, parque de insufláveis, a Feira de Automobilia, ralis históricos, o Air show, entre outras atrações.

“Todos os anos preocupamo-nos em apresentar novidades neste evento e, para assinalar as 12 edições, estamos a preparar algumas novidades que surpreendam o público que nos visita nesta altura”, referiu a organização.