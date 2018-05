Abertas inscrições para o Friendship Tour

Abriram as inscrições para o Friendship Tour, que decorrerá em Águeda, em segunda edição, no dia 14 de julho, das 16 às 22 horas. Trata-se de uma maratona de cycling, em pleno Agitágueda, que promete trazer gente de todo o país.

As inscrições estão disponíveis na plataforma digital localizada no site do Friendshiptour: www.friendshiptour.pt. Este ano, a organização vai estender a participação a representantes das ilhas. Estará em Águeda um instrutor açoreano, entre seis dezenas de instrutores de todo o país que participarão. A organização pretende superar as três dezenas de participantes.