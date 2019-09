ABIMOTA na Alemanha

Portugal Bike Value esteve presente na 28ª edição do maior evento mundial ligado à mobilidade suave e às duas rodas

No espaço de Portugal Bike Value na 28ª edição da Eurobike (em Friederichshafen, na Alemanha, de 4 a 7 de setembro) juntamente com a ABIMOTA estiveram presentes 14 empresas associadas: Unibike; Esmaltina; Polipromotion; ND Tuned; Incycles; Interbike; Jasil; Miranda e Irmão; Polisport; Prototype; Rodi, Sangal, Goldnutrition e Tabor. Juntaram-se ainda as câmaras de Águeda, Anadia e Vagos.

A ABIMOTA deu igualmente destaque ao LEA – Laboratório de Ensaios da ABIMOTA, estrutura com condições a nível internacional para testar e certificar materiais e equipamentos do sector das duas rodas, ferragens e mobiliário.

O evento reuniu mais de 1.400 expositores, registando a presença de 99 países e mais de 60 mil visitantes, entre profissionais (39.834) e fãs de bicicleta (21.240), e de 1.345 profissionais ligados aos media.

“O Eurobike é um momento central para o mundo das bicicletas pois desde fabricantes, distribuidores e mesmo algum público, juntam-se em Friederichshafen, para verem as novidades, o que os espera no próximo ano e as oportunidades que se geram no mundo das bicicletas”, referiu Gil Nadais, secretário-geral da ABIMOTA. “Este é um evento incontornável que a ABIMOTA e o Portugal Bike Value fazem pelo terceiro ano consecutivo num stand conjunto, este ano com uma área muito superior às dos anos passados e que espero possa confirmar, nas contas finais, os indicadores que estamos a reunir”.