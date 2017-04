Ação de sensibilização sobre ordenamento do território

Entre 7 e 9 de abril, Águeda irá ser o centro das atenções no que diz respeito ao BTT com a realização da IMBA Europe Summit, congresso Europeu de BTT, evento que irá trazer ao concelho os maiores especialistas da modalidade.

O principal propósito desta iniciativa é “favorecer o desenvolvimento de oportunidades na área do BTT, através do fortalecimento de sinergias entre os diferentes stakeholders, dando a conhecer quais as tendências da atualidade no que se refere ao mercado do BTT”.

Em análise estarão temas como a construção dos percursos e trilhos de acordo com as regras e requisitos da IMBA; o desenvolvimento da modalidade do BTT por toda a Europa; a conservação da natureza e o impacto do BTT; as acessibilidades e a construção de trilhos; a importância do envolvimento da comunidade, bem como a importância do desenvolvimento de parcerias entre todos os envolvidos de forma a maximizar o impacto económico deste setor.