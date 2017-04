ACHAR aprovou contas e comemora aniversário

O “Mundo Sensível da Associação ACHAR” – Cancro Hoje e Aqui Renascer, reuniu em assembleia geral na sua sede, situada no Mercado Municipal em Águeda, aprovando por unanimidade dos 18 associados presentes o relatório de atividades e as contas de 2016

As receitas totalizaram 7.427,18 euros e as despesas ascenderam a 7.343,99 euros, havendo um saldo positivo no valor de 83,19 euros.

Entretanto, a Associação ACHAR vai comemorar o seu 7º aniversário no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de abril, estando abertas inscrições para o almoço de convívio, no restaurante “Estância” em Oliveira do Bairro, através dos seguintes telemóveis: 914536981 e 964720462. O programa proposto:

Sábado, dia 8 de abril –Missa na Igreja Matriz de Aguada de Cima pelas 19 horas, em homenagem a todos os doentes oncológicos e familiares e ainda em memória dos sócios e doentes já falecidos.

Domingo, dia 9 de abril – Almoço e convívio com associados, doentes, famílias e amigos às 13h. Durante o mesmo, realiza-se a apresentação do livro policial de Jaime Caldeira, intitulado “Bloco Fatal”, apresentado pelo juiz desembargador António Cravo Roxo. (Leia mais na edição da semana)