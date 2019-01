ACOAG entrega donativo à Casa do Redolho

A ACOAG promoveu uma caminhada e corrida solidária no passado dia 16 de dezembro, cujos fundos reverteram para a Casa do Redolho, instituição de solidariedade social que tem como objetivo acolher, apoiar, educar e formar crianças e jovens em situação de perigo, de forma a possibilitar a sua integração plena na sociedade. No âmbito de apoio à família presta serviços educativos direcionados à formação e desenvolvimento de crianças e jovens. O valor angariado de 1.285 euros foi já entregue pelo presidente da ACOAG, Bruno Almeida.

Ainda neste contexto, a ACOAG encontra-se agora a organizar o “Jantar de Reis”, que se realiza a 5 de janeiro, pelas 19h30, nas instalações da Casa do Redolho. O valor do jantar é de 17 euros por pessoa e reverte na totalidade para aquela instituição.