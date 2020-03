AdRA preserva serviços de atendimento

As lojas da AdRA – Águas da Região de Aveiro encontram-se em tele atendimento. Os balcões de atendimento foram encerrados mas será possível contactar com qualquer um dos atendedores dos 10 municípios onde a empresa exerce atividade – Águeda: 930441663 e 930442631; Albergaria-a-Velha 930440608; Aveiro: 930444058, 930443281, 930443557 e 930443616; Estarreja: 930440608; Ovar: 930439084 e 930441002; Murtosa: 930441480; Sever do Vouga: 930440608; Vagos: 930438612. Os balcões em Oliveira do Bairro e Ílhavo mantêm-se abertos.

Com exceção dos pagamentos, os clientes podem ainda recorrer ao email (adra@adp.pt) ou ao serviço de atendimento online AdRAnet (www.adra.pt). De forma facilitar os pagamentos, a empresa disponibilizou uma função específica pela qual, mesmo que tenha expirado o prazo de pagamento, basta ligar para o número 808 200 217 e digitar a tecla 2 para obter nova referência multibanco.