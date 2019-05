AFA cria Campeonato de Esperanças na próxima temporada

A Associação de Futebol de Aveiro (AFA) vai criar, na próxima temporada, uma competição de futebol de Sub-22, a qual será denominada de Campeonato de Esperanças.

Permitir que os jovens possam ter um espaço competitivo que lhes possibilite dar seguimento ao percurso percorrido ao longo dos escalões mais jovens e, assim, evitar possíveis abandonos da modalidade estão na base da decisão. Os clubes interessados em participar na prova devem informar a AFA dessa intenção até ao dia 30 de junho.

A ideia surgiu após uma reunião realizada com os coordenadores dos clubes aveirenses, no final da qual a Direção da AFA aprovou a criação da competição. Na base da decisão está a atual exigência competitiva dos campeonatos seniores, que tem inibido e dificultado a integração e progressão desportiva de jovens talentos, após concluírem o trajeto de formação.

Perante esta dificuldade, tornou-se fundamental para a AFA criar um modelo competitivo que permita dar seguimento ao processo de otimização das potencialidades do jovem futebolista, para que, no futuro, ele possa corresponder às dificuldades dos modelos de jogo e de esforço dos campeonatos seniores.

“Esta nova prova vem dar mais oportunidades aos jovens que terminam a formação futebolística no escalão de juniores e permite-lhes continuar a competir. O objetivo passa por, posteriormente, poderem integrar os plantéis seniores, evitando, assim, abandonos e erosões”, constata Arménio Pinho, presidente da AFA.