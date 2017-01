AFA lança concurso

A AFA lançou um concurso para a conceção ou criação do prémio que será levado para casa por aqueles que mais se destacarem ao longo da presente temporada, na segunda gala da Associação de Futebol de Aveiro. O prazo de entrega das propostas termina às 18 horas do dia 10 de fevereiro, sendo que elas podem ser entregues presencialmente ou em formato digital, para o endereço secretaria@afaveiro.pt.

Os trabalhos devem apresentar-se em dois tamanhos (até 15 cm e até 30cm de altura) e conter uma estimativa de custo de produção (cerca de 100 unidades/ano, com indicação da empresa produtora respetiva), sendo que todos eles devem ser acompanhados de uma pequena nota descritiva.

Os critérios que estarão na base da decisão final serão a criatividade, a originalidade, a qualidade, a adaptação ao evento e o custo na produção. O trabalho vencedor terá um prémio monetário no valor de 500 euros, a ser entregue na cerimónia da gala, que irá decorrer no próximo dia 17 de junho.

Na época passada, o Recreio de Águeda foi distinguido, bem como os jogadores João Figueiredo, Samer, Katchana e Zé Bastos (onze do campeonato) e Augusto Semedo (treinador do ano).