Agitágueda arranca com Silent Party

O AgitÁgueda 2017 arranca com a realização da Silent Party, na sexta-feira, dia 30, a partir das 22 horas, na Rua Luís de Camões

Dois DJ’s e duas frequências prometem muita animação, deixando antever nova enchente na Rua Luís de Camões. Uma festa silenciosa mas com muita música e dança à mistura e entrada livre.

No sábado, dia 1 de julho, pelo palco do Agitágueda passarão os Resistência, a partir das 22h30. Nesse mesmo dia, oportunidade ainda para admirar as estátuas vivas que irão animar Águeda durante o fim-de-semana. Das ruas da Baixa à Av. Dr. Eugénio Ribeiro, passando pelo mercado municipal, serão inúmeras estátuas vivas num percurso cheio de surpresas. No domingo, a partir das 22 horas, é a vez de Manuela Azevedo subir ao palco acompanhada da Orquestra Filarmónica 12 de Abril. Depois de Luís Portugal, Jorge Palma e Sérgio Godinho, a 12 de Abril apresenta-se este ano com a vocalista dos Clã.

Para segunda-feira, dia 3, estão programados os concertos de Eu Fúria (22h) e Marta & S.O. [The Smoking Orchestra] (23h). Na terça-feira, dia 4, voltam ao palco do Largo 1º. de Maio, Sofá Pra 2 & Friends com Orfeão de Águeda, a partir das 22 horas.

O evento, que decorrerá entre os dias 1 e 23 de julho, oferece 23 dias de animação. Além dos concertos, haverá as animações de rua, arte urbana, eventos desportivos e os famosos chapéus coloridos e as tasquinhas das associações.

Ao longo do mês, passarão ainda pelo palco do Agitágueda Amor Electro (dia 7), Ugly Kid Joe (dia 14), Piruka (dia 15), Macy Gray (dia 21), José Cid (dia 22), Gabriel, O Pensador (dia 23).

Haverá ainda o Carnaval Fora d’Horas + Sakthi Color Day (dia 16) e o Encontro de Fanfarras (dia 23).