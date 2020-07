AgitÁgueda drive-in este fim-de-semana

Este ano, face às restrições de segurança impostas pela pandemia do novo coronavírus, o AgitÁgueda reinventa-se adotando o formato de espectáculo em drive-in. O evento acontece nos dias 3, 4 e 5 de julho continuando a ser dirigido a todos os tipos de público e a ter acesso gratuito ao parque do mercado municipal de Águeda

Drive-In Comedy Show

3 julho | 22 horas

Numa altura em que abraçamos uma nova realidade, RIR é fundamental! Pessoas divertidas e felizes geram mais valor. O Drive-In Comedy Show é um espetáculo de humor que não vai querer perder. Em palco estarão alguns dos melhores comediantes nacionais: Pedro Neves, João Seabra, Hugo Sousa, Roscas e Estacionâncio. E para rir muito, nem precisará de sair da sua viatura.

Música

4 julho | 22 horas

A celebrarem mais de dez anos de carreira, os The Black Mamba, liderado pelo carismático Pedro Tatanka, é uma das mais enérgicas e entusiasmantes bandas nacionais do universo do blues, soul e funk.

Com três álbuns editados, os The Black Mamba reúnem já uma imensa legião de fãs e têm percorrido as mais importantes salas e festivais em Portugal e fora de portas, esgotando recintos por onde passam e atingindo os lugares cimeiros de vendas nas lojas físicas e plataformas digitais.

O comando da festa ficará depois, às 00h00, a cargo do Dj Wilson Honrado (Rádio Comercial), profundo conhecedor das pistas de dança que tem sido presença assídua nos maiores palcos nacionais. Com uma energia contagiante e um mix eclético onde não faltarão os grandes hits do momento, este final de noite promete ser memorável.

Filmes

5 julho

22h00 – “Famel Top Secret”

PP decide investir a fortuna da família, juntamente com o seu avô, numa nova fábrica para criar uma linha de produção do novo projeto, que é a nova FAMEL. Uma empresa Francesa, que consegue saber da existência desses planos, sequestra Toni Famel (avô) para obrigar PP a entregar os planos originais e únicos da revolucionária motorizada. PP que vivia numa condição de vida bastante confortável, vê-se agora na miséria.

Elenco: Merche Romero, José Carlos Pereira, Fátima Preto, Vitor Norte, Ana Brito e Cunha, Liliana Aguiar, Sara Norte, Raul Corte Real, Alexandre da Silva, Ricardo Trepa e os futebolistas Dani e Paulo Futre.

Realização: Jorge Montereal

00h00 – “Green Book – Um Guia para a Vida” M/12 anos | duração: 130 min

Vencedora de 3 Óscares e de 3 Globos de Ouro, esta longa-metragem é inspirada numa história verídica e mostra a reviravolta na vida de Tony Lip – um ítalo-americano criado numa família predominantemente racista – quando este aceita trabalhar como motorista durante a tournée do famoso pianista negro Don Shirley pelo sul dos Estados Unidos em plenos anos 60, época em que a segregação racial fazia parte do quotidiano americano.

Elenco: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov, Mike Hatton, Brian Stepanek, Joseph Cortese, Iqbal Theba e P.J. Byrne.

Realização: Peter Farrelly

UTILIZAÇÃO DO RECINTO

O parque de estacionamento junto ao Mercado Municipal de Águeda, que servirá de palco ao AgitÁgueda 2020, tem a capacidade para acolher cerca de 400 veículos, não sendo permitidas autocaravanas, viaturas para 9 pessoas ou autocarros, e respeitando sempre a lotação máxima permitida por lei para cada veículo.

A configuração do estacionamento tem sido preparada de modo a proporcionar uma total visibilidade dos espetáculos, recorrendo à montagem de dois écrans led: um de 12×6 (no palco) e outro de 5×10 (a meio do recinto).

O som dos espetáculos deste AgitÁgueda será ouvido através do auto rádio de cada viatura numa frequência específica que será indicada aquando do check-in.

Os veículos deverão fazer o seu check-in entre uma hora e 30 minutos antes do início de cada espetáculo e deverão permanecer com o motor desligado assim que estiver concluído o estacionamento no local indicado pelo pessoal credenciado.

O público deverá cumprir todas as indicações de segurança dos responsáveis pela organização do evento, sendo sempre aconselhado o uso de máscara.

Os espetadores deverão permanecer no interior dos seus automóveis e só será possível a saída para utilização da casa de banho, uma pessoa de cada vez e seguindo sempre as indicações dos assistentes de recinto.

Foto em cima: The Black Mamba celebram 10 anos de carreira