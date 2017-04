Agrupamento de Escolas de Albergaria vence “Ciência em Cena”

O projeto “Sorte”, desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, venceu o concurso “Ciência em Cena”, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e Maratona da Saúde

Participaram no projeto os alunos do curso de multimédia Hugo Silva, Cátia Neves, Patrícia Silva e Gabriel Gama, sob orientação do professor Hugo Miguel Carvalho. Trata-se de um projeto que alia a ciência e a saúde ao entretenimento através de um espetáculo solidário organizado, anualmente, em parceria com a RTP e de ações de sensibilização e de angariação de fundos. As três primeiras edições foram dedicadas ao cancro, diabetes e doenças neurodegenerativas, respetivamente. A 4ª edição centrou-se nas doenças cardiovasculares.

Para a produção deste projeto os alunos contaram com o apoio científico dos professores Carlos Fernandes (professor catedrático da Universidade de Aveiro), Paulo Rodrigues e Hugo Carvalho da Universidade da Beira Interior.

“Sorte” foi eleito de entre 237 propostas apresentadas por alunos de escolas de todo o país. A final realizou-se na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O júri (constituído por José Carlos Malato (apresentador de TV), Elizabeth Silva (responsável pelo Setor das Ciências da Comissão Nacional da Unesco), Miguel Mendes (médico cardiologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia) e o público, que encheu o auditório, assistiram às performances artísticas de apresentação dos 10 projetos finalistas.

Os alunos albergarienses, que contaram com a presença e apoio dos professores e dos restantes colegas das turmas envolvidas, apresentaram um trabalho sobre a história de Gaspar de grande beleza plástica e efeito visual deveras impactante, que mereceu do público um forte aplauso e dos elementos do júri palavras particularmente elogiosas e até comovidas.

O filme poderá ser visto o filme em: https://www.youtube.com/watch?v=fQS64hZHXnw