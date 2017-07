Aguada de Cima: Comemorado 20º. aniversário da elevação a vila

O 20.º aniversário da elevação de Aguada de Cima a Vila foi comemorado no sábado e no domingo, com um vasto conjunto de atividades, nomeadamente a atribuição do nome de António Augusto Almeida à rua onde morou antes de emigrar para o Brasil

O programa teve início com uma cerimónia oficial no renovado edifício da Junta de Freguesia, com a presença do presidente da Assembleia Municipal, Francisco Vitorino, do presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais, do presidente da Assembleia de Freguesia, António Figueira, do vereador João Clemente, do presidente da Junta Albano Abrantes, de todas as coletividades e associações da freguesia, e de várias dezenas de populares que quiseram participar nesta cerimónia.

(versão completa na edição impressa e e-paper da semana.)