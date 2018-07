Aguada de Cima: Elevação a vila comemorada com sessão solene, caminhada e muito mais

“Hoje Aguada de Cima é um lugar melhor para se viver graças ao esforço contínuo de todos nós”, afirmou Albano Abrantes, na sessão solene comemorativa do 21º. aniversário de elevação de Aguada de Cima a vila, que decorreu no sábado

O autarca falou ainda de projetos aprovados, considerando que “depois de realizados engrandecerão ainda mais a nossa vila”, referindo-se ao saneamento básico, as estradas da Canada, da Mata e da Vila e ainda a unidade de saúde.

Albano Abrantes destacou ainda os quatro projetos do orçamento participativo aprovados, referindo os Moinhos, o trilho dos moinhos, o parque radical junto à capela mortuária e a estrada junto ao Carlos Reinaldo.

As comemorações de elevação a vila aconteceram no fim de semana, com um programa recheado de atividades, que incluiu no sábado, além da sessão solene, o encontro de concertinas e as marchas. No domingo, realizou-se uma caminhada e um almoço no Parque do Sabugueiro e, por fim, a atividade InCantos 2018.

Durante o fim de semana houve ainda as tasquinhas de comes e bebes.