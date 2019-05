Águeda celebrou dia internacional do jazz

A quinta edição do Festival Pauta Jazz, que decorreu de 27 a 30 de abril em Águeda, celebrou o dia internacional do jazz. Nos quatro dias do festival foram muitas e diversas as propostas musicais que a Pauta Humana ofereceu aos seus públicos

O concerto de estreia pertenceu ao vibrafonista Jeffery Davis que a solo conquistou a atenção do público que acorreu ao CAA Centro de Artes de Águeda, onde decorreu a quase totalidade dos eventos em cartaz. Ao longo dos dias do festival, participaram ainda o grupo NoA , Paulo Bandeira Trio, João Mortágua, de Portugal e os polacos Piotr Damasiewicz e Janek Pawlak que se apresentaram em café concerto no domingo à tarde.

Paralelamente aos concertos, foram várias as iniciativas que tiveram o Jazz como ponto em comum. A destacar a conversa com o jornalista Rui Eduardo Paes que apresentou o livro “The History of European Jazz”, o workshop com o tema “Big Band” no âmbito da Orquestra de Jazz de Águeda, o projecto “Jazz vai à Escola” com visita a escolas do concelho.

O dia internacional do jazz fechou ainda com “Jazz+”, o último do ciclo de quatro concertos promovidos pela Pauta Humana em parceria com Segundo Andar Bar. Com a formação base constituída pelo baixista João Tavares, o saxofonista Rodrigo Neves e o baterista Ronaldo Firmino, a noite foi sendo animada em formato jam session com vários e conceituados músicos, alguns deles participantes no festival, que se juntaram à festa do jazz.