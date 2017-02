Águeda deu ideias

Os 56 participantes na sessão de participação em Águeda, destinada a recolher ideias para o Orçamento Participativo de Portugal (OPP), apresentaram 36 propostas que se centraram em áreas como a educação e formação de adultos, educação e cultura.

Algumas das ideias apresentadas para a região passam pela criação da Escola Comercial e Industrial do Baixo Vouga, fiscalidade amiga, parque botânico de Vale Domingos (na área da educação e formação de adultos), assistência lúdica em viagem, laboratório da criatividade, cruzeiro de Águeda à Ria de Aveiro (na área da cultura), laboratórios itinerantes de ciência (na área da ciência), melhor cultivar para melhor comer, hortas populares, apoio à produção de agricultura 100% biológica e sua canalização para o mercado (na área da agricultura).

A sessão, realizada na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, contou com a presença da ministra da presidência da Modernização Administrativa, Maria Manuela Leitão, e da secretária de Estado Adjunta da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, bem como de Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda, e insere-se na série de encontros que se estão a realizar por todo o país até abril de 2017.

Para descobrir todas as propostas apresentadas na sessão de Águeda ou apresentar uma proposta da sua autoria, registe-se na Plataforma do OPP em http://opp.gov.pt