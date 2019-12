Águeda e municípios da região são dos que têm menos despesas com pessoal

Águeda e os municípios da região são dos que menos despesas têm com pessoal ao serviço das câmaras municipais per capita (em relação ao número de habitantes dos respetivos concelhos). Os dados são da Pordata, referentes ao ano de 2018 e atualizados recentemente

O município de Águeda figura em 257º lugar, entre os 308 municípios existentes no país, com o valor euro-rácio de 183,7. Em 2009, esse valor era de 190,7.

Curioso é o facto de Sever do Vouga (182,4), Albergaria-a-Velha (181,2), Anadia (174,6) e Aveiro (172) surgirem nas posições imediatas à de Águeda, até ao 261º lugar, o que possibilita entender que os municípios da região estão muito próximo ao nível do que gastam, em média, por pessoa, em pessoal ao seu serviço.

Oliveira do Bairro, com 211 euros-rácio é o que mais despesa tem com pessoal em relação ao número de habitantes no concelho.

Face a 2009, a acompanhar a descida verificada em Águeda nas despesas com pessoal estão Sever do Vouga (era de 194,6), Albergaria-a-Velha (184,9) e Aveiro (196,6). Ao invés, Anadia (era de 126,1) e Oliveira do Bairro (164,1) gastaram mais em 2018 que nesse ano de 2009.

No país, é o município alentejano de Alcoutim que mais gasta (1.393,9), seguido do Corvo (1.331) e de Barrancos (1.135,9). Os alentejanos Mourão e Ourique surgem a seguir. No fim da lista, gastando menos em pessoal no rácio com o respetivo número de habitantes, surgem Caldas da Raínha (117,6), Leiria (106,5) e Santa Maria da Feira (104,6).

