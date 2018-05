Águeda é um dos 78 concelhos que vai caminhar contra o cancro

Grande evento integrado nas comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai envolver toda a região num projeto de cariz solidário e de sensibilização para a adoção de estilos de vida saudáveis. A iniciativa vai resultar numa candidatura ao Livro de Recordes do Guinness pela maior mobilização comunitária na luta contra o cancro

No dia 27 de maio, domingo, terão lugar, nos 78 concelhos da Região Centro, as caminhadas “O Que nos LIGA” no âmbito das comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC).

O evento único e sem precedentes no nosso país, convocará, em simultâneo, as populações de 78 comunidades em torno da luta contra o cancro e na promoção de estilos de vida saudável, nomeadamente pela prática de exercício físico.

A iniciativa será promovida em cada concelho pelo respetivo Grupo de Voluntariado Comunitário, junto do qual poderão ser obtidas informações relativas à inscrição. Esta iniciativa vai resultar numa candidatura ao Livro de Recordes do Guinness pela tentativa de recorde pela maior mobilização comunitária na luta contra o cancro.

ÁGUEDA PRESENTE

Em Águeda a concentração dos participantes está marcada para as 10h (check in aberto às 9h), no Largo 1.º de Maio. Para obter mais informações sobre «O Que nos Liga — 50 anos» neste concelho, proceder à inscrição (data limite: 24 de maio) e adquirir o kit de participação, os interessados podem contactar diretamente os elementos do grupo de voluntariado local.

As inscrições podem ser efetuadas no GICA, na Bazar do Desporto, na Associação Gímnica de Águeda – All4Gym, ou junto dos voluntários do Grupo Comunitário de Águeda. Para mais informações, contactar 962969093 ou 966847399.

A inscrição tem o valor de cinco euros, que reverte na íntegra para o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e inclui a oferta de uma t-shirt exclusiva, água, fruta e folhetos informativos da LPCC.