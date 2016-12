Águeda estreita laços com Caué

A Câmara Municipal de Águeda e a Câmara Distrital de Caué, localizada em São Tomé e Príncipe, assinaram um protocolo que visa incentivar a cooperação e aprofundar as relações entre os dois municípios, proporcionando formas de colaboração “nos mais diversos domínios de interesse comum”

O protocolo assinado entre Gil Nadais e o presidente da Câmara Distrital de Caué, Américo Pinto, nos Paços do Concelho de Águeda visa “estimular o desenvolvimento da cooperação internacional de natureza bilateral, com os países de língua oficial portuguesa, ao nível do conhecimento técnico, das atividades económicas, da realidade cultural e turística, assim como ao acesso aos cuidados de saúde primário”. Outro dos incentivos passa pela “contínua inovação e qualidade dos serviços ao cidadão, através do intercâmbio de boas práticas”.

Os municípios pretendem “aprofundar as relações” entre si, “tendo em vista o desenvolvimento assente nos interesses e opções de cada município e de acordo com as possibilidades existentes em cada momento, e ainda a promoção de intercâmbios culturais, educativos, desportivos, ou outros, entre as populações destas localidades, através das suas diversas organizações representativas”.

O município de Águeda tomou conhecimento das “necessidades emergentes” de Caué, em matérias como os cuidados de saúde primários, desporto, cultura, educação, ambiente e modernização administrativa, e com este protocolo pretende “ajudar a colmatar” algumas destas lacunas.

FOTO: Autarcas de Águeda receberam presidente da Câmara Distrital de Caué