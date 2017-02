Águeda inaugurou centro náutico

Bério Marques, nome histórico da canoagem em Águeda, falecido muito cedo, deu o nome ao centro de atividades náuticas que o município inaugurou num dos edifícios do antigo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). O investimento de 141 mil euros carece ainda de uma rampa de ligação ao rio, que vai ser concretizada por 20 mil euros

O novo centro de atividades náuticas vai possibilitar a utilização do rio Águeda pelo Centro de Formação Desportiva, recentemente criado no âmbito do desporto escolar (às quartas-feiras à tarde), pela população em regime livre (aos sábados) e pela secção de canoagem do GICA (ao final da tarde). Compreende três pisos, completamente reformulados num dos edifícios do antigo IVV: no primeiro piso funciona um gabinete de atendimento e a arrecadação das embarcações, no segundo piso situam-se os balneários e no terceiro piso um ginásio.

O investimento municipal rondou os 141 mil euros. A rampa de acesso ao rio, a executar por empresas de Águeda, está orçada em 20 mil euros.

(reportagem completa na edição da semana – versões e-paper e impressa)