Educação | Câmara de Águeda quer inscrições preferencialmente online

A inscrição nos serviços de educação – designadamente de refeição, prolongamento de horário e transportes escolares – para os diversos níveis de ensino, no município de Águeda, vai ser realizada “preferencialmente online”, a partir da próxima segunda-feira,” ou de forma presencial, embora sujeita a marcação”

A informação é prestada pela Câmara Municipal de Águeda, que indica a plataforma SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, ao serviço desde 2015, para que os encarregados de educação acedam diretamente à gestão das refeições escolares do seu educando, bem como consultar faturas, saldos e ementas. O sistema inclui a gestão dos serviços de transportes escolares e atividades de animação e apoio à família (AAAF).

Assim, os encarregados de educação que pretendam inscrever os seus educandos nos serviços de refeição (pré-escolar e 1.º ciclo), apoio económicos (1.º ciclo), AAAF do pré-escolar e transportes escolares deverão fazê-lo entre os dias 11 de maio e 14 de agosto, via online, através da plataforma SIGA, no seguinte endereço eletrónico: http://siga.edubox.pt.

Para os alunos que já se encontram inscritos no ano letivo 2019/2020, a autarquia está a remeter um email a cada encarregado de educação com as instruções e credenciais para aceder à plataforma. Caso se trate de uma primeira inscrição nos serviços municipais, os encarregados de educação deverão remeter um email para educacao@cm-agueda.pt a fim de obter as devidas credenciais de acesso à plataforma.

Para os que não tenham acesso à internet, poderá ser efetuado atendimento presencial, com hora marcada, devendo tal ser solicitado pelo contacto telefónico 234 611 290. Os encarregados de educação deverão fazer-se acompanhar da documentação necessária e obrigatória para a inscrição, de acordo com a informação que consta do mapa no site da autarquia ou que está afixado no estabelecimento de ensino.