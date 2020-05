Águeda: Município delega competências nas freguesias

A Câmara de Águeda delegou competências para obras nas freguesias e uniões de freguesias de Aguada de Cima, Águeda, Borralha, Recardães, Espinhel, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga.

Aguada de Cima – Execução de muros, passeios e valetas na sua área territorial no valor de 28 mil euros.

Águeda e Borralha – Remodelação e implementação de espaços verdes na Urbanização do Souto-Rio, no valor de 15 mil euros; arranjo urbanístico no Vale d’Erva (Paredes) no valor de 5 mil euros; projetos diversos no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, no valor de 35 mil euros.

Recardães e Espinhel – Construção de passeios e valetas na sua área territorial, no valor de 40 mil euros.

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga – Construção de muro na Rua da Liberdade – Mourisca, no valor de 10 mil euros; construção de passeios e outras intervenções similares, no valor de 15 mil euros