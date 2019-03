Águeda na estreia mundial do filme After

O filme americano After, que vai ser lançado no próximo dia 12 de abril, inclui Águeda na estreia mundial. O Cine-tetro São Pedro tem programadas sessões no dia 12 (21h30), dia 13 (21h30) e dia 14 (15h30)

O filme After estreia-se dia 11 de abril no Brasil e no dia 12 nos Estados Unidos da América e em Portugal, incluindo Águeda através do Cine-Teatro São Pedro.

After é um filme americano de romance e drama new adult, também designada como ficção para adultos, género literário e cinematográfico especialmente dirigido a jovens adultos e adultos com idades entre 18 a 30 anos. After é baseado no best-seller e livro homónimo da autora Anna Todd, com direção de Jenny Gage. Tem como protagonistas Peter Gallagher, Jennifer Beals, Selma Blair e Dylan Arnold, entre outros.

After segue a história de autodescoberta e despertar sexual de Tessa Young, uma estudante de 18 anos, que sai de casa onde mora com a mãe, uma mulher autoritária e preconceituosa, para iniciar os seus estudos na universidade de Washington. Até então, a sua vida resumia-se a estudar e ir ao cinema com o seu recatado namorado, Noah, que conheceu ainda criança.

Logo no primeiro dia, Tessa conhece a sua colega de quarto, Steph, uma rapariga punk que adora festas e que anda com um grupo de amigos que são como ela. Um desses amigos é Hardin Scott, um jovem britânico rude e tatuado que implica com o jeito certinho de Tessa. Inesperadamente, Tessa e Hardin envolvem-se num relacionamento intenso e turbulento. Porém, Tessa descobre que Hardin possui um passado repleto de fantasmas.

A literatura new adult, onde este romance/drama se insere, aborda temáticas dirigidas a jovens adultos, como identidade, depressão, suicídio, abusos de drogas e álcool, brigas familiares e bullying, primeiro emprego e independência financeira, entre outras.