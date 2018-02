Águeda não quer perder GIPS

Com a ampla reformulação que se adivinha no domínio da proteção civil nacional, Águeda quis marcar posição para garantir que a unidade do GIPS – Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro – da GNR não saia do Casarão, onde se mantém desde 2007, e possa vir a ter instalações administrativas e de comando na antiga escola primária de Macinhata do Vouga. O secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, esteve de visita ao concelho na sexta-feira e mostrou-se agradado com o que viu

A unidade do GIPS que presta serviço em Águeda está dividida por mais dois concelhos: Vale de Cambra e Paredes (Baltar). O município de Águeda, procurando acautelar uma eventual saída dos agentes daquele grupo de intervenção pertencente à GNR, disse ao secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, que está disposto a “fazer o que for preciso” para garantir as melhores condições, incluindo a presença da unidade de comando e serviços administrativos na antiga escola primária de Macinhata do Vouga.

Segundo o presidente da câmara, Jorge Almeida, a “boa localização” é uma mais valia, pela proximidade dos principais eixos rodoviários. O autarca apresentou garantias de investimento para “passar para uma estrutura definitiva” as instalações provisórias em contentores que se verifica desde a instalação daquele grupo em 2007, nos terrenos do Aeródromo Municipal do Casarão.

A autarquia está disposta a fazer uma candidatura ao PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – para melhorar as condições de funcionamento do GIPS e mostrou as potencialidades do concelho no âmbito da proteção civil, durante a visita que o governante, ex-presidente da Câmara de Arouca, efetuou a Águeda.

Foto de cima: O secretário de Estado analisou os projetos que a Câmara de Águeda tem para a antiga escola de Macinhata do Vouga