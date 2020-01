Águeda recebe 9,6 milhões de euros do Orçamento de Estado

O município de Águeda vai receber 9,6 milhões de euros em transferências do orçamento de Estado para o ano de 2020 no âmbito da participação dos municípios nos impostos do Estado. Oito milhões provêm do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), sendo neste instrumento apenas superado por Arouca (8,1), Oliveira de Azeméis (10,8) e Santa Maria da Feira (13,7).

No conjunto das transferências, os 19 municípios do distrito de Aveiro receberão 168 milhões de euros, sendo que Santa Maria da Feira (22,6 milhões), Oliveira de Azeméis (15,7) e Aveiro (11 milhões) são os três municípios com os valores mais elevados. Águeda recebe ainda ligeiramente menos que Arouca (9,8 milhões) e ligeiramente mais que Ovar (9,4) e Anadia (9,2).

Águeda é o único município que abdica do valor que lhe cabe no IRS, que oscila entre os 5% (Arouca, Aveiro, Ílhavo, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e Ovar) e os 2% (Mealhada) nos restantes municípios do distrito. Em Aveiro, a receita municipal por via do IRS ascende a 5,5 milhões de euros, sendo de 4,6 milhões em Santa Maria da Feira.