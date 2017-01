Águeda recebe juros

O município de Águeda vai receber 227.523,7 euros da Autoridade Tributária de juros de mora relativos a atrasos no pagamento dos impostos municipais sobre Imóveis (IMI) e sobre a Transferência Onerosa de Imóveis (IMT).

De acordo com o Governo, se os impostos são municipais, os juros de mora relativos ao seu pagamento também são receitas municipais, pelo que as câmaras vão agora receber essas verbas.

Na região, Águeda é o terceiro município que mais recebe, depois de Aveiro que encaixa 437.917,7 e de Ílhavo com 249.010,0 euros, seguindo-se Oliveira do Bairro (116.353,6), Mealhada (110.701,5), Albergaria-a-Velha (80.897,1), Vagos (58.490,6), Anadia (63.772,4) e Sever do Vouga (21.757,3).

A câmara que mais recebe é Lisboa que encaixa cerca de seis milhões de euros e a autarquia que menos recebe, no extremo oposto, é Corvo, o município menos populoso do país com 430 habitantes, que recebe 135 euros e 43 cêntimos.