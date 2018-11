Águeda recebe mais oito voluntários europeus

Vieram da Grécia, da Macedónia, do Reino Unido, da Alemanha, de Espanha, de Itália e da Áustria. Águeda, através da Associação Psientífica, volta a receber mais oito jovens voluntários europeus, no âmbito do programa comunitário de mobilidade Erasmus+

Durante 10 meses, os oito jovens de sete nacionalidades vão desenvolver projetos de educação não formal em instituições e escolas do município, através de uma parceira da Associação Psientífica com a Câmara de Águeda. A partir do Centro de Juventude de Águeda vão ser desenvolvidos os dois mais recentes projetos de voluntariado no âmbito do Erasmus+.

