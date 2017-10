Águeda recebe mundial de motocross em 2018

Águeda vai receber o mundial de motocross em 2018 após a ACTIB – Águeda Action Club – e o Youthtream terem renovado contrato em Matterley Basin (Inglaterra) para que o Crossódromo Internacional de Águeda integre o calendário de MXGP no próximo ano

“Esta continuidade é a confirmação da confiança que o promotor do campeonato depositou em nós neste ano de 2017. Mostrámos que Águeda é mesmo uma das catedrais do motocross mundial e num ano em que o campeonato vai crescer para as 20 provas de calendário temos a confiança dos promotores”, disse Albano Melo, presidente do ACTIB, que esteve em Inglaterra, no fim-de-semana, com Jorge Silva e Tiago Silva, acompanhando o motocross das nações.

Segundo Albano Melo, “as entidades nacionais e locais que estiveram connosco desde o primeiro momento foram igualmente importantes em todo este processo, o mesmo se passando com as empresas e a própria federação portuguesa, mas não nos podemos esquecer da imensa resposta dos portugueses que encheram o crossódromo”.

O presidente do ACTIB, que se manteve em contacto com o Região de Águeda durante o fim-de-semana, dando conta da evolução do processo, referiu ainda a intenção do clube aguedense em “continuar a trabalhar para proporcionar ainda melhores condições” ao público, dando assim continuidade aos melhoramentos efetuados em 2017, aquando do regresso do motocross à pista do Casarão após três anos de inatividade.

A data da prova será em breve anunciada, depois do calendário ser igualmente ratificado pela Federação Internacional de Motociclismo, tendo constituído um ponto chave das negociações entre o ACTIB e a Youthtream.

No crosse das nações (MX das Nações), Portugal ficou no 16º lugar, entre as 20 equipas finalistas. A equipa nacional somou 125 pontos, contra os 20 pontos da França, que venceu. Seguiram-se Holanda (31), Inglaterra (32), Bélgica (53) e Suiça (56), que formaram o top cinco.

