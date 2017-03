Águeda recebeu presidentes de oito autarquias

A Câmara Municipal de Águeda recebeu presidentes de câmara de oito autarquias do país no dia 10 de março, com vista à realização de uma ação de benchmarking.

A visita dos presidentes de Câmara de Alcoutim, Arganil, Condeixa, Espinho, Lousã, Meda, Santiago do Cacém e Soure teve como objetivo “conhecer as boas práticas” em áreas como a modernização administrativa, sustentabilidade, eficiência energética e atração de investimento empresarial, bem como a estratégia de afirmação como uma ‘Human Smart City’.

Esta iniciativa surge na sequência do programa Capacitar, destinada à administração local para o desenvolvimento económico e social, e envolve diversos parceiros da administração central e local, onde os participantes decidiram dar continuidade ao projeto, realizando ações de partilha de boas práticas.

Gil Nadais, presidente da Câmara de Águeda, referiu que “ações de benchmarking entre autarquias são sempre úteis, permitem conhecer as melhores práticas e oferecem possibilidades de superação sem ter de estar sempre a descobrir a roda, e, desta forma podermos oferecer aos nossos munícipes e empresários uma melhor qualidade de vida e condições de atração aos territórios”.

Foto em cima: Gil Nadais recebeu oito presidentes de câmaras municipais do país