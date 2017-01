Aires Neves recebe Paul Harris

O aguedense Aires Neves voltou a ser distinguido pela Sociedade Paul Harris, que reconhece os membros do Rotary e amigos da Fundação Rotária que contribuem com um mínimo anual de mil dólares para o Fundo Anual, o Fundo PolioPlus ou os subsídios globais aprovados

Paul Harris morreu em 27 de janeiro de 1947 em Chicago, aos 78 anos após uma prolongada doença. Após a sua morte, o Fundo Paul Harris Memorial foi destinado a ajudar a estabelecer bolsas da Fundação Rotária para estudos avançados. Hoje, os doadores que dão mil dólares ou mais, anualmente, podem tornar-se membros da Sociedade Paul Harris.

Aires Neves, membro do Rotary Club de Águeda, recebeu a distinção de Diamantino Gomes, past governador do distrito 1970, e de Ana Rita Carlos, presidente do clube aguedense. Foi durante a comemoração dos 30 anos, celebrado com os membros do clube local e ainda dos clubes rotários de Senhora da Hora, Coimbra, Ovar, Oliveira do Bairro, Curia Bairrada, Viana do Castelo, Ílhavo, Estarreja, Tondela, Sever do Vouga, Ponte de Lima e Aveiro (o clube padrinho).

(leia mais na edição da semana – versões e-paper e impressa)