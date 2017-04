Albergaria-a-Velha apresenta oficina de yoga do riso

“Juventude a Sorrir!” é o nome da próxima oficina da Casa Municipal da Juventude de Albergaria-a-Velha, a ter lugar no dia 26 de abril, quarta-feira, das 14h30 às 15h30. Dirigida a jovens com idades entre os 10 e os 18 anos, a ação visa apresentar a prática do yoga do riso e estimular os participantes a praticarem a gargalhada como forma de controlar o nervosismo e aumentar o bem-estar. A participação é gratuita.

O yoga do riso é uma atividade lúdica que visa mudar o ânimo dos seus participantes, através de exercícios que despertem gargalhadas. O método foi criado por Madan Kataria, um médico indiano que concluiu que o riso ajuda no processo de recuperação das doenças e dos desequilíbrios emocionais. Segundo Kataria, duas sessões de yoga do riso por semana, de 15 a 20 minutos de duração, melhoram muito a produtividade individual, reduzindo a tensão e aumentando a motivação e a eficiência.

O yoga do riso traz muitos benefícios aos seus praticantes. Uma pessoa que ri de forma regular encara melhor as mudanças na vida, os conflitos e os problemas, relativizando as coisas negativas que acontecem no dia-a-dia. O riso aumenta a autoconfiança e baixa os níveis de ansiedade. Uma boa gargalhada derruba as possíveis barreiras que se podem gerar entre as pessoas e fomenta a cumplicidade, promovendo um melhor espírito de comunidade.

A inscrição na oficina “Juventude a Sorrir!” é gratuita, mas limitada a 25 vagas. As inscrições são aceites por ordem de chegada e encerram quando é atingido o número máximo de participantes. Os interessados podem inscrever-se na Casa Municipal da Juventude ou através do endereço de correio eletrónico casa.juventude@cm-albergaria.pt.