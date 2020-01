Albergaria-a-Velha | Eficiência energética em habitações sociais

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha vai investir 68.457 euros na reabilitação de seis habitações sociais, com o objetivo de garantir uma maior eficiência energética e, consequentemente, a melhor habitabilidade das mesmas.

As obras têm um prazo de execução de quatro meses. A intervenção nas casas inclui o isolamento térmico das paredes exteriores e da cobertura (telhado), bem como a substituição das caixilharias de madeira por estruturas em PVC com corte térmico. Vão ser aplicados painéis solares para aquecimento de águas e executada uma nova rede de saneamento.

Em redor das habitações, a Câmara Municipal vai ainda proceder a alguns arranjos exteriores, como a criação de passeios e degraus de acesso.

Ao longo dos últimos anos, o Município de Albergaria-a-Velha tem implementado várias medidas que promovem na área da eficiência energética, entre as quais a colocação de unidades de produção para autoconsumo de energia elétrica em edifícios municipais, a introdução de tecnologia LED na iluminação pública no centro da cidade, a instalação de redutores de caudais e lâmpadas LED nos vários equipamentos do município e a colocação de uma cobertura isotérmica na piscina municipal da Branca. Em termos de mobilidade, a Câmara Municipal também tem apostado na aquisição de viaturas elétricas para a sua frota automóvel.