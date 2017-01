Albergaria-a-Velha: Festival de humor quase esgotado

Os bilhetes para os espetáculos do Risorius – 5.º Festival de Humor e Arte de Albergaria-a-Velha, que decorre no Cineteatro Alba entre sexta-feira e domingo, 26 a 29 de janeiro, estão praticamente esgotados.

Já não há bilhetes para “Isto é um Suponhamos”, com Ricardo Araújo Pereira, Rita Ferro, Padre Mário de Oliveira e Carlos Vidal, dia 27, e para a noite de humor com Carlos Vidal, Fernando Rocha, Miguel 7 Estacas e Rui Xará, dia 28.

Os últimos bilhetes disponíveis para o Risorius são para o espetáculo de Stand-Up Comedy, com Eduardo Madeira e Manuel Marques, na quinta-feira, e para a apresentação do filme “Refrigerantes e Canções de Amor”, com as presenças do realizador, do produtor e do ator Ruy de Carvalho, no domingo.

Os humoristas Eduardo Madeira e Manuel Marques sobem ao palco para “um surpreendente número de faquires, acrobatas e prestidigitação com marmotas”… Ou talvez não! Ao longo de 80 minutos, a dupla, que tem animado a noites de fim de semana da RTP no programa “Donos Disto Tudo”, promete analisar, de forma pouco isenta, os principais acontecimentos da sociedade, da política e do desporto, com música à mistura. Os bilhetes para o espetáculo têm o preço de oito euros, sendo de cinco euros para os portadores de Cartão Amigo, Cartão Sénior Municipal, Cartão Municipal de Voluntário e Jovens SUB 23.

No domingo, pelas 17h30, o Risorius apresenta o filme “Refrigerantes e Canções de Amor”, antecedido por uma conversa com o realizador Luís Galvão Teles, o produtor João Fonseca e o ator Ruy de Carvalho. A comédia romântico-musical, com argumento de Nuno Markl, conta história(s) de amor, envolvendo uma “Dinossaura” cor-de-rosa e um Jorge Palma imaginário. Os bilhetes custam três euros e dois euros, com os cartões de desconto.

O workshop de fotografia “O que queremos ver quando olhamos”, com Valter Vinagre, também se encontra esgotado. O autor inaugura na sexta-feira, pelas 18h00, a exposição “Posto de Trabalho”, na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha.