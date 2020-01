Albergaria-a-Velha: Município atribui 127.500 euros a IPSS

No âmbito do programa de apoio às instituições de solidariedade social, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha atribuiu um subsídio anual no valor de 127.500 euros a 11 IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social – do concelho.

O apoio financeiro anual às IPSS tem um limite máximo, por instituição, de 14.000 euros e um mínimo de 8.000 euros. As IPSS a usufruírem do apoio financeiro anual são a Associação Humanitária Mão Amiga, a Associação de Infância D. Teresa, a APPACDM de Albergaria-a-Velha, a Associação de Solidariedade Social de Alquerubim, o Cediara – Centro de Dia para Idosos de Ribeira de Fráguas, o Centro Social Paroquial de Angeja, o Centro Social Paroquial de St.ª Eulália de Valmaior, o Centro Social Paroquial de S. Vicente da Branca, a Fundação Creche Helena de Albuquerque Quadros, a Irmandade da Misericórdia de Albergaria-a-Velha e a Probranca.

Catarina Mendes, vereadora da ação social, afirmou “ser uma satisfação enorme ter uma rede social coesa e verdadeiramente solidária em Albergaria-a-Velha”. A autarca realçou que a intervenção das IPSS na sociedade vai além do que está estipulado pelo Estado Central e que, embora o apoio do município não possa satisfazer “todas as necessidades”, é uma forma de “minimizar algumas lacunas deixadas pela tutela”.

Por seu lado, António Loureiro, presidente do município, destacou o trabalho “de qualidade e de complementaridade” das instituições, afirmando que, sem elas, o Município não teria capacidade para prestar o mesmo serviço junto da comunidade. No final da sua intervenção deixou o desafio para as IPSS desenvolverem uma melhor relação colaborativa, valorizando o trabalho uns dos outros.