Albergaria-a-Velha | Obras na piscina municipal

A requalificação da piscina municipal de Albergaria-a-Velha está orçada em 388.300 euros, acrescido de IVA. A empreitada, com um prazo de execução de 270 dias, terá início após o encerramento da época desportiva, no final do mês de julho.

O projeto de obra “pretende garantir” a melhoria de isolamentos térmicos, acústicos e hidráulicos do equipamento, pondo fim a constantes infiltrações de água que têm provocado desgaste no espaço e dificultado o seu correto funcionamento.

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha adianta que em todo o edifício, vai-se proceder à substituição das caixilharias de alumínio por novas estruturas com vidros duplos e caixa-de-ar. Haverá a colocação de novas louças sanitárias nos balneários e a reparação do revestimento das paredes exteriores, com a eliminação de fissuras, a proteção do betão e das armaduras (estrutura metálica dentro do betão). O espaço da casa das máquinas vai ser ampliado com a colocação de nova laje de teto, permitindo mais espaço para a maquinaria e os equipamentos técnicos.

O Open Space – sala onde se realizam aulas regulares de modalidades aeróbicas e similares – vai ser alvo de uma intervenção profunda. A autarquia de Albergaria-a-Velha pormenoriza que, além da substituição de caixilharia e a proteção exterior dos pilares metálicos, o equipamento vai receber uma nova cobertura com chapa metálica com isolamento térmico. Na área interior, serão demolidas as paredes que formam um redondo, garantindo maior amplitude à sala. Haverá ainda a colocação de nova laje ao nível do piso, que permitirá formar uma nova cobertura nos balneários femininos existentes na cave.

Com estas alterações em diferentes espaços da piscina municipal de Albergaria-a-Velha, a autarquia “pretende renovar e melhorar as condições de utilização do equipamento”, que recebe, em média, 1300 utentes por mês.