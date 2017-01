Albergaria apresenta equipa de ciclismo

Albergaria-a-Velha vai assistir ao nascimento de uma nova equipa de ciclismo, que conta com Edgar Pinto como chefe de fila. No próximo sábado, o Cineteatro Alba vai ser palco da apresentação ao público e à imprensa da LA Alumínios–Metalusa–BlackJack

Nascida a partir da antiga LA Antarte, a nova equipa mantém o patrocinador principal, a LA Alumínios, e conta agora com novos apoios da Metalusa, empresa do ramo dos componentes metálicos, instalada na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha desde 1990, e da BlackJack, empresa de fabricantes de rodas de bicicletas, com sede em Eixo.

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha é o apoiante institucional, tendo disponibilizado as instalações para a sede do Clube de Ciclismo FJP, que detém a formação de ciclismo.

A apresentação da LA Alumínios–Metalusa–BlackJack decorre no sábado, em dois momentos distintos. O Espaço Café-Concerto acolhe durante a tarde uma conferência destinada à imprensa, enquanto a sala principal recebe à noite, às 21h, um concerto acústico dos Anjos, que tem lugar depois da apresentação dos ciclistas. Os bilhetes têm o preço único de 10 euros.

A LA Alumínios–Metalusa–BlackJack vai estar em três frentes em simultâneo. O ciclismo de estrada é a grande aposta, mas vai ter presença no BTT e no paraciclismo, tendo já contratado Telmo Pinão, que esteve em evidência nos últimos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Além de Edgar Pinto, a equipa já anunciou as contratações de Luís Afonso, João Matias, Carlos Santos, Joaquim Gonçalves, César Fonte e Hugo Sancho. A direção desportiva está a cargo de José Augusto Silva, que tem ao seu lado Fernando Pinto e Paulo Silva, enquanto Pedro Pinto é o mecânico da equipa. A estreia vai ser já em fevereiro, na Volta ao Algarve.

FOTO: Edgar Pinto venceu etapa na Volta a Portugal na Senhora da Graça em 2014, rumando depois ao estrangeiro, onde esteve nos dois últimos anos