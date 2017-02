Alfabetização de bebés em Albergaria-a-Velha

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha arrancou com o Edubebé, um projeto de alfabetização dirigido a crianças entre 24 e 36 meses, que visa contribuir para o desenvolvimento das suas capacidades motoras, cognitivas e sociais

Inserido no Programa Municipal de Educação, a nova atividade é desenvolvida em oito IPSS do Concelho, com valência de creche, envolvendo cerca de 175 crianças. Uma vez por quinzena, uma equipa multidisciplinar visita as instituições e desenvolve vários exercícios que envolvem o movimento, a música e a leitura.

Partindo de uma história, os mais novos são motivados a vivenciar o que lhes está a ser contado, quer seja imitando animais que aparecem ao longo do conto, quer associando a imagem de um personagem a diferentes adereços. Gatinhar, saltar, imitar, cantar e tocar são algumas das ações que as crianças podem desenvolver ao longo de cada sessão, o que lhes permite descobrir o mundo que os rodeia e ter uma perceção das suas capacidades.

Para o município, uma intervenção multifuncional faculta ao bebé a possibilidade, neste estádio de desenvolvimento, de adquirir competências que lhe darão alguma autonomia na manipulação de objetos e mobilidade (expressão motora), na audição e fruição de música (expressão musical) e no desenvolvimento de competências cognitivas.

O projeto Edubebé decorre até finais de junho, estando agendadas dez sessões em cada IPSS. As instituições parceiras no projeto são a Probranca, a Associação Humanitária Mão Amiga, a Associação de Solidariedade Social de Alquerubim, a Fundação Creche Helena Albuquerque Quadros, a Associação de Infância D. Teresa, o Centro Social e Paroquial de S. Vicente, a Cediara e o Centro Social e Paroquial de Santa Eulália.